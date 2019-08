Course à la direction du PCU : l'ex-ministre fédéral Tim Uppal interrogé par la GRC

L'ancien ministre conservateur fédéral Tim Uppal a été interrogé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui enquête sur la course à la direction du Parti conservateur uni de l'Alberta, en 2017.

Dans une déclaration transmise par courriel, Tim Uppal affirme toutefois qu'il n'est pas visé par l'enquête.

La GRC se penche sur un possible vol d'identité lors de la dernière course à la direction du Parti conservateur uni. CBC/Radio-Canada a dévoilé en avril que durant cette course, de faux courriels ont été utilisés pour voter lors du scrutin pour élire le prochain chef du PCU.

Le commissaire aux élections de l'Alberta examine également des allégations de financement illégal de candidats lors de cette même élection.

Tim Uppal était ministre du Patrimoine canadien sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, avant d'être battu aux élections de 2015. Il se présente à nouveau comme candidat aux élections fédérales de cet automne, dans la circonscription d'Edmonton Mill Woods.