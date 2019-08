Classement Maclean’s : Sherbrooke parmi les 20 meilleures villes du pays pour les familles

Disponible sur le site internet du magazine torontois, le classement recense 100 villes idéales pour ceux et celles qui désirent fonder une famille en se basant notamment sur la qualité des écoles publiques, le nombre d'emplois bien rémunérés et le sens de la communauté.

De bonnes écoles, des emplois bien rémunérés et un fort sens de la communauté font d'un lieu l'endroit idéal pour élever une famille au Canada , peut-on lire sur le site internet de Maclean's.

La ville du Québec qui se classe le mieux dans la liste est Blainville, située dans la banlieue nord de Montréal, en quatrième position.

Plus proche de Sherbrooke, on retrouve dans le classement Trois-Rivières (29e), Victoriaville (33e), Drummondville (41e) et Magog, qui ferme le classement en 100e position.

Burlington, LaSalle et Oakville, trois villes ontariennes, trônent en haut du tableau.

Pour élaborer son classement, le magazine a réuni les données de 415 villes à travers le pays et les a comparées sur divers critères, notamment le niveau de vie, le pourcentage de jeunes de moins de 15 ans, le taux de criminalité, les conditions météorologiques ou encore l'accès à la santé et à d'autres commodités pour les enfants et jeunes adultes (garderies, écoles, universités).