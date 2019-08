Cure de rajeunissement au centre-ville de Senneterre

Depuis 2011, 19 commerçants Senneterre ont bénéficié de 190 000 dollars de subventions pour rénover leur bâtiment ou embellir leur enseigne grâce à un programme mis en place par la Ville. Huit ans plus tard, la revitalisation a généré de nouveaux revenus pour la municipalité et de la fierté chez ses citoyens.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, était fier d'accueillir les visiteurs lors des célébrations du 100e de sa ville en juillet.

Depuis 8 ans, la Ville se refait une beauté pour l'occasion. C'est grâce à un programme de revitalisation pour la rénovation de bâtiments et de façades des commerces.

Les budgets on les trouve, si on en fait une priorité. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Au-delà de l'apparence, la démarche a aussi pour but d'encourager l'achat local. Il faut vraiment travailler à rendre notre centre-ville agréable pour que les gens s'intéressent à nos commerces, et ça, les commerçants ont un rôle à jouer, mais nous, on a choisi de jouer un rôle important là-dedans , considère Jean-Maurice Matte.

De nouveaux joyaux

Depuis juin, la Papeterie commerciale est devenue le nouveau joyau de la municipalité. Le commerce a reçu près de 36 000 dollars du programme.

Sans cette subvention-là, je ne crois pas que le projet aurait vu le jour , témoigne la propriétaire, Julie Boucher.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte devant la papeterie, dont la façade a été rénovée. Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

La commerçante croit aussi que cette aide est bien investie. Je pense qu'à Senneterre les gens se tiennent beaucoup. On est fier de ce qu'on a , exprime-t-elle.

Le propriétaire de Stéréo Plus, Martin Dandurand a reçu 19 000 dollars en 2017. Il est fier de faire partie du mouvement. Les belles façades attitrent les curieux, mais pas nécessairement les foules, constate-t-il. C'est sûr que ça crée une espèce d'achalandage. Les gens ont beaucoup apprécié quand on a rénové ça, mais chiffrer ça, dire c'est tant de pourcentage de plus... c'est un peu difficile .

Quatre commerces ont aussi rénové leur bâtiment sans subvention.

Depuis 2011, dix commerces ont vu leur évaluation municipale augmenter de 553 000 dollars, engendrant ainsi des revenus de taxes de plus de 60 000 dollars.

Les autres, seront évalués sous peu.