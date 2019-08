Québec ne veut pas intervenir dans le conflit de l'usine de biocarburant de Port-Cartier

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, confirme qu’il n’a pas l’intention d’intervenir, pour le moment, dans le conflit entre les propriétaires de l’usine de biocarburant BioÉnergie AE Côte-Nord à Port-Cartier et certaines des compagnies qui ont participé à la construction de l’usine et qui n’auraient pas été payés complètement.