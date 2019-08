Ottawa investit dans la modernisation de chemins de fer en Saskatchewan

Le premier projet permettra de rénover le chemin de fer local de la compagnie Great Sandhills Railway, indique le gouvernement dans un communiqué.

Ce chemin de fer relie la région de Burstall à la voie ferroviaire principale du Canadien Pacifique près de Swift Current.

Une fois les travaux complétés, des convois pourront circuler sur ce chemin de fer local une fois par jour, contre seulement deux convois par semaine actuellement, affirme Transport Canada.

Le deuxième projet permettra de construire trois boucles ferroviaires et un atelier de réparation au terminal North West, près de la ville d’Unity.

Le but est de réduire la congestion sur les chemins de fer du Canadien National et du Canadien Pacifique entre Edmonton en Alberta et Saskatoon.

Ottawa estime que ces travaux pourraient créer 300 emplois en Saskatchewan.

Avec les informations de CBC News