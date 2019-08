Le train L'Amiral de nouveau vandalisé

Le train, stationné à la gare intermodale de Gaspé, a été partiellement peinturé.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie indique qu’une enquête est en cours à la Sûreté du Québec pour trouver la ou les personnes responsables de ces méfaits. Ils ont pris des cannes de peinture rouge et ils ont peinturé , explique le président de la Société, Éric Dubé.

On a fait une plainte officielle à la Sûreté du Québec. Éric Dubé, président du Conseil d'administration, Société du chemin de fer de la Gaspésie

M. Dubé mentionne également que des caméras de surveillance installées à proximité du train pourraient permettre d'identifier la ou les personnes responsables.

Le président se désole de ces actes, d'autant plus que les opérations de nettoyage engendreront certains coûts. On entreprend les démarches pour nettoyer ça. On va faire affaire avec des spécialistes pour essayer de débarbouiller le train , dit-il.

Un détail du train L'Amiral (archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation survient, affirme Éric Dubé. Ça fait quelques fois que ça nous arrive, c'est le lot des véhicules qui sont stationnés et qui ne bougent pas , dit-il. Sur nos wagons de marchandises, c'est fréquent, quand on les stationne à Pointe-à-la-Croix, des gens essaient de faire des œuvres artistiques. Mais sur le train touristique, c'est vraiment une problématique , conclut-il.

Le train touristique L'Amiral demeure en gare en raison du mauvais état du rail gaspésien.