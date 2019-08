Une usine de cannabis verra le jour à Beaumont

L'entreprise affirme avoir obtenu une licence de Santé Canada conditionnelle à la construction d'un site de production. Dans un communiqué de presse, Borealys Biotech fait part de son intention de commencer la construction dans les prochains mois.

Le maire de la municipalité de Beaumont, David Christopher, confirme que des discussions avec l'entreprise sont en cours depuis plus d'un an et que le conseil est favorable au projet.

Toutefois, rien n'est encore officialisé pour l'émission d'un permis de construction.

C'est des gens très sérieux David Christopher, maire de Beaumont

Le maire Christopher parle d'un projet d'envergure qui pourrait générer au moins 75 emplois.

C'est très bien pour Beaumont parce qu'on est en croissance, on n'a pas de grande industrie

Des citoyens inquiets

Certains résidents du secteur où compte s'établir l'usine appréhendent la venue de ce nouveau voisin.

Dans le quartier, il y a beaucoup de jeune famille, beaucoup de jeunes enfants. C'est une des craintes avec le trafic que ça va générer avec 90 employés, 100 employés, craint Michel Castonguay, un résident.

L'usine sera située en périphérie d'un quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le maire Chrostopher compte organiser une rencontre d'information avec Borealys Biotech pour informer la population.