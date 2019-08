Réunis à Calgary, des policiers découvrent les dernières technologies utiles à leur métier

Les gadgets exposés comme la dernière génération des Tasers, des traqueurs par GPS et des appareils d’entraînement à l'aide de la réalité virtuelle ont pour but d’améliorer la surveillance, non seulement pour les officiers, mais également pour les citoyens.

Voici comment ces outils pourraient changer le quotidien des services de police.

La réalité virtuelle

La société Axon affirme que son programme de formation utilisant la réalité virtuelle aidera les agents à développer une empathie pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada

Un nouveau système de réalité virtuelle vise à permettre aux officiers de développer de l'empathie envers ceux qui ont des problèmes de santé mentale pour améliorer leurs réactions quand ils doivent intervenir auprès d'une personne en détresse psychologique.

Grâce aux fonctionnalités de réalité virtuelle, il est possible de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a cette détresse , explique Vishal Dhir, directeur général d'Axon.

Nous avons créé un moyen de développer l’empathie des officiers. Vishal Dhir, directeur général d'Axon.

Le scénario proposé par le système de formation par réalité virtuelle permet aux agents de se mettre à la place d'une personne atteinte de schizophrénie ou d'autisme aux prises avec une crise de santé mentale.

La société affirme avoir collaboré avec des experts des services de police et de la santé mentale afin de garantir la précision de la représentation.

Le pistolet électrique dernière génération

Les données sur les tirs effectués avec ce pistolet électrique Taser 7 peuvent être téléchargées. Photo : Radio-Canada

Un système de réalité virtuelle fait aussi partie de la formation à l'utilisation du nouveau pistolet électrique d'Axon.

Le Taser 7 reste mieux accroché à sa cible quand il est déployé que ses prédécesseurs.

Il a un arc d'énergie plus fort, et plus intimidant. Vishal Dhir, directeur général d'Axon

Il est également équipé d'un logiciel qui permet de télécharger les données sur les tirs effectués avec l'arme après un incident. Ces données comprennent entre autres l'heure exacte du tir et, avec l'aide d'un système GPS, l'endroit exact où il a été effectué, ce qui garantit une plus grande transparence.

Un traqueur GPS

Ce traqueur par GPS peut être lancé depuis une voiture de police sur un véhicule poursuivi. Il s’accroche au moyen d’une substance collante combinée à un aimant. Photo : Radio-Canada

De nombreux outils sont présentés comme des solutions pour éviter les situations dangereuses comme les poursuites à grande vitesse.

Le traqueur par GPS Star Chase sert justement à cela, explique John Hartley, responsable de compte pour la société Davtech.

L’appareil lance un palet GPS de la grille d’un véhicule de patrouille vers le véhicule poursuivi. Le traqueur est recouvert d’une substance collante et équipé d'un aimant puissant pour lui donner plus de chance de rester collé sur sa cible.

Le conducteur du véhicule suspect pense que la poursuite est interrompue alors qu’en réalité vous les suivez à la trace , explique John Hartley.

Le but du produit est d'éliminer les dangers pour les agents, pour le public, et les dégâts matériels. John Hartley, responsable de compte chez Davtech.

Toutefois, selon Sharon Polsky, présidente du Conseil du Canada de l'accès et la vie privée, comme pour toute nouvelle technologie, il est important de se méfier des mauvais usages qui peuvent être faits de ces outils.