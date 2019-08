La santé au Centre-du-Québec au menu de l'Assemblée nationale

Une commission parlementaire se déroule pour entendre les différentes positions.

La CSN fait partie de ceux qui seront entendus en présentant un mémoire.

Le vice-président du syndicat Jean Lacharité souhaite que l'arrivée d'un dirigeant au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) basé sur la rive-sud permettra d'améliorer la gestion du personnel.

Ce qu’on m’a dit, c’est que les listes de rappel ne fonctionnent pas du tout. Tout est désorganisé et ça cause d’énormes problèmes non seulement pour les salariés, mais aussi pour la population qui a de la difficulté à voir ses besoins être comblés de façon adéquate. Alors, ça [l’arrivée d’un nouveau dirigeant] c’est une bonne nouvelle. Jean Lacharité, vice-président de la CSN

M. Lacharité souligne toutefois que les tâches du prochain président-directeur général adjoint restent à définir clairement .

Parmi les autres intervenants qui participent aux consultations particulières et auditions publiques figurent la CSQ, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la Table des MRCMunicipalité régionale de comté du Centre-du-Québec et la Ville de Drummondville.

En juin dernier, la ministre de la Santé et des services sociaux Danielle McCann, avait annoncé la création d'un poste de président-directeur général adjoint à Drummondville.

Ce gestionnaire, disait-elle, sera dévoué à la région du Centre-du-Québec.