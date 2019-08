Brian Pallister s'engage à réduire les frais d'immatriculation de véhicules

Le conducteur moyen économisera 35 $ par année et par véhicule lors de l'immatriculation. Pour de nombreuses familles manitobaines, ce n’est pas une mince affaire, c’est la différence entre payer les factures et ne pas pouvoir les payer , souligne M. Pallister.

Selon lui, un contribuable moyen pourrait économiser 2020 $ en réductions de taxes et de frais pendant les quatre années de son mandat, mais n'a pas dévoilé comment son parti avait obtenu cette somme. Toutefois, il assure qu'il dévoilera plus de détails dans les prochains jours.

On a un plan détaillé qu'on a élaboré pour rendre le Manitoba plus fort et pour aller de l’avant.

Brian Pallister, chef du Parti progressiste-conservateur