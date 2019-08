Des chiens d'ours pour éloigner les ours

Une ourse et ses deux oursons, qui avaient pris pour habitude de se nourrir dans les poubelles des résidents de Coquitlam, ont été abattus par des agents de conservation de la faune à la fin juillet. La nouvelle en a offusqué plus d'un, dont Alex Marinets, une résidente du quartier qui propose l'utilisation de chiens d'ours de Carélie pour éloigner les ours.