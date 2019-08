Certaines récoltes sont pourries en Alberta... littéralement

En début de saison, c’est la sécheresse qui inquiétait les producteurs de légumineuses, rappelle Nevin Rosaasen, agronome chez Alberta Pulse Growers, un organisme qui appuie plus de 6000 producteurs de légumineuses dans la province.

C’était avant l’arrivée de juillet, le mois le plus humide en près de 140 ans…

« On dit souvent que les lentilles n’aiment pas avoir les pieds mouillés, rigole Nevin Rosaasen. Elles aiment être au sec. »

Conséquence de ces plants qui baignent dans l’eau : la résurgence de maladies qui rendent incultivables les légumineuses.

« Des champignons s’attaquent aux racines et les font moisir », précise Nevin Rosaasen. D’autres maladies reviennent en force en raison de l 'humidité.

Les régions d’Edmonton, de Rivière-la-Paix et de Grande Prairie seraient les plus touchées.

Dans certains champs, les champignons ont ravagé jusqu’à 50 % des récoltes.

« Ils rendent ces champs impossibles à moissonner, indique l’agronome Nevin Rosaasen. La situation a des conséquences financières importantes sur les agriculteurs particulièrement ceux qui cultivent les légumineuses. Ceux qui produisent du canola ou d’avoine par exemple, connaissent aussi une mauvaise saison. »

En Alberta, ils seraient près de 7 000 à souffrir des caprices de Dame Nature.

Besoin de soleil

Chris Allen cultive des céréales et des légumineuses près de Fort Saskatchewan, à l’est d’Edmonton.

« C’est sans précédent. Nous n’avons jamais vu autant de pluie dans la région, autant du temps de mon père qu’aujourd’hui. Nous avons investi dans les engrais, dans les semences, dans la machinerie pour faire les labours… Si nos plantes moisissent dans le sol, ça ne vaut plus rien », déplore-t-il.

Les cultivateurs espèrent donc que le soleil montre le bout de son nez.

« Une ou deux semaines de beau temps ensoleillé nous aideraient énormément », concède Chris Allen.

Chaque jour qui passe amenuise toutefois les chances de sauver les récoltes.

« Plus les plantes restent dans un sol humide, plus elles pourrissent, rappelle l’agriculteur. Notre récolte sera sans doute tardive, puisqu’il n’a pas fait assez chaud. Ça augmente les risques que la neige tombe sur nos champs, et c’est très stressant. »

Avec les informations de Thielli Chouikrat