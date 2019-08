Un jardin communautaire tout neuf pour Malartic

Le jardin existe depuis une quinzaine d'années, mais il a été complètement remis à neuf au cours des deux dernières années.

On y a notamment aménagé des bacs surélevés pour faciliter le jardinage pour les personnes âgées et à mobilité réduite.

Les membres de la Société peuvent louer un carreau moyennant un dépôt de 10 dollars.

On veut essayer d'amener aussi des plus jeunes. On a commencé à avoir des plus jeunes un peu et ils sont très intéressés et ils aiment venir voir ce qu'il y a [comme légumes] , fait valoir le président de la Société d'horticulture et d'écologie de Malartic, Denis Morin. Ça fait en même temps une rencontre intergénérationnelle. Même, il y en a une membre qui vient ici avec son enfant de 4 ans et lui c'est merveilleux, lui quand il est temps d'arroser, il va chercher la hose et il a du fun. Ça fait un contact aussi avec la population.