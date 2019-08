De nouvelles résidences pourront être construites à Saint-Majorique-de-Grantham

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a obtenu gain de cause devant la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) et pourra compter sur de nouveaux terrains pour attirer des citoyens.

Radio-Canada a appris que l’organisme provincial a ordonné l’exclusion de la zone agricole une superficie approximative d’environ neuf hectares afin que la municipalité limitrophe à Drummondville puisse poursuivre son développement domiciliaire, qui était bloqué depuis des années.

Saint-Majorique-de-Grantham avait essuyé deux refus de la part de la CPTAQ depuis 2014. Une soixantaine de terrains résidentiels pourront ainsi être développés à court terme, ce qui est capital pour l'avenir de la municipalité de 1400 résidents, affirme la mairesse Line Fréchette.