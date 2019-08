Inondations à Shediac : les résidents tentent de s'entendre avec la Ville

La rue Sébastien, à Shediac au Nouveau-Brunswick, a été fortement inondée cette fin se semaine, après qu'une pluie torrentielle a fait déborder l'eau de la mer près des maisons.

Des centaines de sacs remplis d'objets inondés étaient cordés tout au long de la rue et attendaient patiemment les vidangeurs, lundi, alors qu'une demi-douzaine de résidences inondées se faisaient nettoyer.

L'opération nettoyage est toujours en cours à Shediac, quatre jours après l'inondation qui a frappé les résidents. Photo : Radio-Canada

Des résidents de la rue Sébastien sont mécontents. Ils ont acheté une maison dans cette nouvelle subdivision en pensant éviter, justement, ce genre de problème.

Ils indiquent même qu'on leur a dit que l'endroit avait été étudié par des architectes pour éviter que des surplus d'eau ne s'y fassent un chemin.

On s'est mis tous ensemble et on a été faire des plaintes à la ville, parce que ça ne fait pas de bon sens , affirme M. Perrault.

Jessy Perrault est résident de la rue Shediac depuis 2013 et c'est la première fois qu'une telle situation se présente. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Certains résidents, comme Maxime Gallant et sa famille, ne seront pas couverts pour les dommages causés par l'inondation. Ils espèrent recevoir de l'aide de la part de la Municipalité.

C'est pourquoi les habitants de la rue Sébastien ont décidé de se serrer les coudes et de ne laisser personne derrière.

Pour M. Perrault, la première étape, c'est que les autorités municipales viennent rencontrer les résidents pour constater eux-mêmes les dégâts.

Écoute, ce n'était pas normal. Comme vous avez pu le voir, on poussait un canoë ! Jessy Perrault, sinistré

Radio-Canada a tenté de joindre le maire de la municipalité, Roger Caissie, mais il n'a pas répondu à la demande d'entrevue.

Des villes mal préparées

Ce phénomène devrait se reproduire plus fréquemment durant les prochaines années, selon le professeur en environnement à l'Université de Moncton, Omer Chouinard.

L'adaptation est lente. Souvent, les nouvelles constructions ne tiennent pas compte des événements extrêmes qui vont se passer et des événements extrêmes, on va en avoir.

Le professeur émérite en environnement, Omer Chouinard, croit que cet incident n'est pas le dernier du genre en Acadie. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas vraiment qu'on va avoir plus de tempêtes, mais plutôt qu'on va avoir des tempêtes beaucoup plus intenses. Omer Chouinard, professeur émérite en environnement

Certaines associations, comme le Groupe intergouvernemental sur le climat, ont déjà fait état de leurs inquiétudes face à ce changement environnemental. Les rapports de la province, dont un dossier conjointement monté avec Environnement Canada en 2006, discutent de ces phénomènes naturels et de leur impact sur nos infrastructures.

Même avec ces rapports, souvent les normes d'ingénierie ne suivent pas assez vite , explique le professeur. Les gens sont au courant de ces problématiques, mais avant que ce soit codifié, que ce soit mis en pratique, ça prend du temps.

Monsieur Chouinard croit que les prochaines installations devraient être mieux réfléchies et adaptées aux conditions que nous verrons au cours des prochaines années. Photo : Radio-Canada

Il croit que les installations des villes côtières du Nouveau-Brunswick ne sont pas adaptées aux conditions environnementales de la région : les maisons ne sont pas construites de façon à face faire à une grosse tempête, les terrains ne sont pas aménagés de façon à contenir l'eau loin des maisons, les tuyaux des égouts sont trop petits pour laisser passer le volume d'eau, etc.

Le problème, c'est que est-ce que les gens vont vouloir payer plus cher, pour garder leurs infrastructures plus longtemps , se demande M. Chouinard, qui croit que la solution c'est d'investir maintenant pour gagner du temps, et des sous, plus tard.

Selon le reportage de Francis Pilon