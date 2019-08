Les Pionniers football amorceront leur saison le 31 août

Avant cette première rencontre qui se tiendra à Rimouski, les joueurs participeront à un rendez-vous d'avant-match à compter de 15 h dans le stationnement de l'église Saint-Pie X.

L'équipe compte 16 recrues cette année, dont 14 originaires de la région.

J'aime mieux travailler avec 16 recrues qui veulent travailler que d'en avoir 26 et qu'il y en ait juste 16 qui veulent travailler. Je vais vraiment miser plus sur la qualité de la quantité. C'est ça mon mot d'ordre pour les prochaines années , a affirmé le nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Kevin Nichols.

L'administrateur et responsable de l'animation des Pionniers football, Jocelyn Pelletier, l'entraîneur-chef Kevin Nichols, et le président du conseil d'administration de l'équipe, David Castonguay. Photo : Radio-Canada / René Levesque

M. Nichols a affirmé qu'il souhaite recruter davantage dans l'Est-du-Québec et permettre aux jeunes de se développer dans la région.

Il y a beaucoup de joueurs qui vont s'expatrier à Québec [...] mais moi, je veux qu'ils restent ici, qu'ils soient formés ici et je veux que ce soit une fierté qu'ils soient formés dans l'Est-du-Québec , indique l'entraîneur-chef.

Il y a du beau football qui se fait ici. Kevin Nichols, entraîneur-chef des Pionniers football

Pour le receveur Vincent Rioux, qui entame sa quatrième année avec les Pionniers, le changement d'entraîneur sera positif pour l'équipe, en raison entre autres de sa grande expérience.

Je pense que ça peut apporter un gros leadership, un gros mentorat pour certains joueurs et ça peut aussi pousser des joueurs à se pousser encore plus et à aller plus loin , dit-il.

Les Pionniers joueront près d'une dizaine de matchs avant de terminer leur saison régulière le 26 octobre à La Pocatière.

avec la collaboration de René Levesque