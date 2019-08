Le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe apporte des changements à son cabinet

Lori Carr devient ministre des Relations gouvernementales, ministre déléguée aux Affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord en plus d’agir en tant que ministre déléguée à la Commission de la capitale provinciale. Elle occupait précédemment le poste de ministre de la Voirie et de l’Infrastructure.

Greg Ottenbreit obtient quant à lui l’ancien ministère de Lori Carr en plus d’être nommé le ministre responsable de l’Agence de sécurité de l’eau de la Saskatchewan.

De son côté, Warren Kaeding hérite du ministère de la Santé en milieux ruraux éloignés, l’ancien portefeuille de Greg Ottenbreit. Il se voit aussi confier le nouveau poste de ministre responsable des Aînés.

Je suis convaincu que les ministres Carr, Ottenbreit et Kaeding sauront servir les Saskatchewanais à travers les nouvelles responsabilités qui leur sont confiées , a indiqué Scott Moe dans un communiqué.

Plus de détails à venir