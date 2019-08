Interdite d’entrée dans la Citadelle d’Halifax à cause de son chien de soutien

Pour Carol Craig, cela devait être de simples vacances en Nouvelle-Écosse. Un voyage qu’elle ne faisait pas seule en ce début du mois d’août puisqu’elle était accompagnée d’Eddie, son chien de soutien émotionnel d’à peine plus de 3 kg.

Eddie était de la partie partout où sa propriétaire allait : dans les restaurants, les hôtels et même dans l’avion depuis le Manitoba.

Pour justifier de la présence de son ami à poils, Carol Craig a une note de son médecin.

Toutefois, le 3 août dernier, Eddie n’a pas été autorisé à entrer dans le fort de la Citadelle d’Halifax. Pour l’agent à l’entrée, Carol Craig ne disposait pas d'un document justificatif suffisant pour permettre au chien de pénétrer dans l’enceinte de la Citadelle.

« J’étais plutôt fâchée », reconnaît-elle.

D’autant plus que Carol Craig et sa sœur avaient déjà payé leur billet d’entrée et le personnel à l’entrée du site historique ne semblait pas voir de problème à la présence d’Eddie.

Les deux sœurs ont néanmoins été remboursées de leur entrée, mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Une plainte à Parcs Canada

Neil Ross, leur hôte sur place, a décidé de prendre la défense de son amie.

« J'ai pris [cet événement] personnellement. J’étais ennuyé par ça. Je vis ici depuis près de 40 ans et je me sentais mal que mon invitée soit traitée ainsi », explique-t-il.

Il a donc déposé une plainte auprès de Parcs Canada.

Eddie pèse à peine plus de trois kilogrammes. Photo : Carol Craig

De son côté, Parcs Canada dit « regretter la manière dont les choses se sont déroulées » et affirme revoir les règlements de la Citadelle d’Halifax concernant les chiens.

L’agent des communications pour Parcs Canada, Jeffrey Lansing, précise que tous les chiens sont autorisés dans les salles d'exposition et dans la cour intérieur de la citadelle, mais seulement les chiens d'assistance pouvaient entrer dans les cafés, les zones de restauration, les magasins de souvenirs et le centre d’information.

« Seulement les chiens entraînés et certifiés comme chiens d’assistance au titre de la Loi sur les chiens d’assistance étaient autorisés à entrer dans ces salles », précise-t-il.

La loi de la Nouvelle-Écosse ne prend pas en compte les animaux de compagnie, de soutien émotionnel ou thérapeutique.

De nouvelles règles dans la Citadelle

En raison du cas de Carol Craig, Jeffrey Lansing affirme que tous les chiens seront dorénavant acceptés dans le magasins de souvenirs et au centre d'information des visiteurs sous certaines conditions.

« Parcs Canada travaille avec un partenaire, la Société de la citadelle d’Halifax, pour éduquer le personnel et étendre [l'accès au café et aux zones de restauration] aux chiens de soutien émotionnel et thérapeutique, dans la mesure où ils sont maintenus en laisse et sous contrôle en tout temps », explique-t-il.

De son côté, Carol Craig espère que ces changements permettront à d’autres visiteurs d’explorer la citadelle. Elle regrette toutefois que la nouvelle réglementation n’ait été mise en place qu’une fois qu’elle et son chien soient revenus au Manitoba.

« Si j’étais encore à Halifax, j’y retournerais probablement maintenant que mon chien est accepté », conclut-elle.

Avec des informations d'Emma Davie