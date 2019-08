Microsoft abandonne la mise à jour graphique de Minecraft

Annoncée à l’E3 2017, la mise à jour graphique baptisée Super Duper Graphics Pack devait remettre le populaire jeu vidéo au goût du jour. Microsoft prévoyait entre autres ajouter de meilleurs effets d’éclairage, dont du brouillard et des ombres plus réalistes, en plus de revoir les textures des personnages et d’améliorer les mouvements de certains éléments du jeu, tels que l’eau et le feuillage. La possibilité d’afficher le jeu en résolution 4K était aussi prévue.

La nouvelle apparence du jeu devait à l’origine être offerte gratuitement à l’automne 2017, mais cette échéance a finalement été repoussée indéfiniment.

La mise à jour « s’est montrée trop techniquement contraignante à implémenter de la façon que nous avions prévue », a indiqué Microsoft dans un message publié sur son blogue.

« Nous sommes conscients que c’est décevant pour certains d’entre vous [...], mais malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de la performance de la mise à jour sur une variété d’appareils », poursuit l’entreprise.

Les concepteurs affirment travailler sur « d’autres manières d’expérimenter Minecraft avec une nouvelle apparence. »

Microsoft a souligné cette année le 10e anniversaire de Minecraft, l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’industrie depuis son lancement. Le concepteur indépendant suédois Markus Persson l’a vendu au géant de Redmond en 2014 pour 2,5 milliards de dollars.