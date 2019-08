Profilage racial : la Ligue des Noirs du Québec évoque « des centaines de victimes »

Max Stanley Bazin, un représentant de la Ligue a déclaré lors d'une conférence de presse, mardi, que de nombreux reportages diffusés et publiés ces dernières années dans les médias ont fait état de cas d'individus victimes de profilage; il y a eu des plaintes .

Il y a des gens qui se plaignaient de profilage sur une base journalière, il y en a, c'était à chaque semaine , a poursuivi M. Bazin.

Ces individus qui se sont manifestés, ce n'est que la pointe de l'iceberg! a-t-il dit.

Le recours collectif, en un certain sens, a pour but de faire en sorte que ces voix que l'on ne peut pas entendre puissent finalement émerger, et [que les gens concernés] puissent obtenir justice dans l'espace approprié, soit la Cour supérieure.

Max Stanley Bazin, un des représentants de la Ligue des Noirs