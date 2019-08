Safia Nolin nue dans un vidéoclip pour promouvoir la diversité des corps 

Un vidéoclip qui a été entièrement fait avec une équipe de femmes, des réalisatrices, des figurantes et des techniciennes. Il s’agit d’une collaboration avec The Womanhood Project, des deux photographes Sara Hini et Cassandra Cacheiro, qui explorent les divers aspects de la féminité.

Avec ce projet, on veut donner une voix à toutes ces "fxmmes" avec l'approche la plus intimiste possible. On tente ainsi de pallier l'homogénéité flagrante dans notre culture visuelle, en montrant des images diverses et authentiques, accompagnées d'histoires uniques et puissantes , déclarent-elles.

Safia Nolin a expliqué sa démarche artistique par voie de communiqué.

Eh oui, je suis toute nue dans mon clip. On voit mes seins, mes fesses, mon pubis, mon poil. On voit les seins, les fesses, le pubis et le poil d’autres “fxmmes”. On voit des corps humains. Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout. Safia Nolin

Elle ajoute qu’elle n’aimait pas vraiment son corps et qu’elle était à l’aise avec son image que dans l’intimité avec la femme qui partage sa vie. Elle dit qu’elle avait même honte de son corps. J’étais gênée et c’était impossible pour moi de même envisager de me mettre toute nue devant des gens.

L’artiste a aussi partagé ses réflexions sur sa page Facebook.

Safia Nolin demande aux gens de regarder le clip vidéo avec un œil humain et non critique. Laissez pas vos mécanismes gagner, regardez mon/nos corps et essayez de les imaginer d’une façon neutre, avec comme fonction d’exister. Respirer, manger, pleurer, pisser, mettre au monde (OU PAS), allaiter (OU PAS), sourire, rire, aimer. Trouvez la beauté là-dedans parce qu’il y en a une chiée, je vous le jure.

Ce tournage a été une bénédiction pour mon cheminement, mon estime et mon futur. Safia Nolin

La vidéo a été réalisée par Bien à vous studio, composé de Patricia Lanoie et Jeanne Joly. Ces dernières soulignent avoir commencé ce projet avec colère en constatant que la majorité des vidéoclips sont réalisés par des hommes.