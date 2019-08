Rémi Massé fier de son premier mandat

Rémi Massé admet avoir manqué de temps pour respecter sa promesse d'implanter un service fédéral dans la Matapédia. C'était une des promesses que j'avais faites. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de quatre ans pour pouvoir [la] réaliser , affirme-t-il. On était particulièrement ambitieux. Une note de 90 %, moi, je suis vraiment fier.



Le député assure toutefois travailler sur un nouveau projet en ce sens, qui pourrait voir le jour prochainement s'il est réélu en octobre.

1,5 million pour réparer le port de Matane

Rémi Massé se dit satisfait des réparations temporaires effectuées par Ottawa au port de Matane, en vue de sa rétrocession au gouvernement du Québec en mars 2020.

Le député fédéral Rémi Massé au port de Matane Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Le député indique que quatre pontons d'acier assurent, depuis le 26 juillet, le transbordement des marchandises qui transitent par le port. Ces pontons-là vont être bons pour les cinq prochaines années, pour donner le temps nécessaire [à Québec] pour assurer la réfection complète du port de Matane , dit-il.

Le gouvernement fédéral a fait sa job. Il a mis les fonds nécessaires. Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Construction CEG en juillet dernier.

L'entreprise Construction CEG a réalisé les travaux Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Un nouveau bâtiment à Matane?

En ce qui a trait à l’édifice de Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada à Matane, Rémi Massé assure qu'une annonce devrait être faite dans les prochaines semaines. On aura des choses intéressantes à dire au cours des prochaines semaines certainement , précise-t-il.

C'est 120 nouveaux emplois créés en moins de quatre ans. La bâtisse, évidemment, elle est pleine. Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

L'édifice de Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada à Matane Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville