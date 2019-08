L'héroïne mauve fait une première victime à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec avait ouvert une enquête, le 2 août, après la découverte d'un homme décédé. Sur les lieux, deux sachets [d'héroïne mauve] avaient été saisis près du corps de la victime , précise la police.

En collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale le SPVQ tient à mettre la population en garde de la présence de cette drogue sur le territoire.

Vendue sous le nom de « purp » ou « purple », la drogue est particulièrement dangereuse, selon les autorités. Il s'agit d'héroïne coupée au fentanyl, au carfentanyl ou à l'OxyContin, des antidouleurs extrêmement puissants.

On peut la retrouver sous forme granuleuse de couleur mauve ou encore en petites briques de la même couleur.

Selon Santé Canada, le fentanyl est 20 à 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine.

Cette drogue a été détectée à Montréal ainsi qu'à Winnipeg au cours du printemps et de l'été, notamment.

Plus de détails à venir...