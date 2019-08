Lady Gaga réagit aux accusations de plagiat pour sa chanson Shallow

Steve Ronsen et son avocat, Mark D. Shirian, ont menacé d’entreprendre des poursuites judiciaires contre Lady Gaga et le producteur Mark Ronson, qui a coécrit Shallow avec elle. La chanson phare du film A Star Is Born, qui a notamment remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2019, ressemblerait à Almost, que Ronsen a sortie en 2012.

Les accusations de l’artiste sont jugées honteuses et mensongères, a déclaré l’avocat de Lady Gaga, Orin Snyder, par voie de communiqué. M. Ronsen et son avocat sont en train d’essayer de faire de l’argent facile sur le dos d’une artiste à succès, déplore-t-il. Si M. Shirian en vient à engager une procédure en justice, Lady Gaga la combattra avec vigueur et triomphera , a-t-il ajouté.

Des musicologues ne s'entendent pas

Beaucoup de gens m’ont fait remarquer que la chanson Shallow ressemblait à la mienne, a déclaré Ronsen lors d’une entrevue à l’émission Entertainment Tonight. Ce n’est pas quelque chose que j’ai consciemment remarqué, je n’ai même pas vu le film.

J’admire le talent de Lady Gaga, et je veux simplement résoudre cette affaire. J’ai demandé l’avis d’un musicologue, qui m’a confirmé que les chansons étaient similaires , a ajouté Steve Ronsen.

Il compte discuter avec son avocat, Mark D. Shirian, pour savoir s’il va entamer des démarches judiciaires.