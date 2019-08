La Fédération métisse du Manitoba inaugure un organisme pour les personnes bispirituelles

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) a créé un comité michif pour les personnes bispirituelles et LGBTQ. L'organisation vise à apporter les ressources nécessaires pour les Métis de ces groupes et veiller à ce que les objectifs de la MMF en tiennent compte.

Il aura fallu un an et une dizaine de personnes pour mettre sur pied ce nouveau local historique de la MMF. Fédération métisse du Manitoba

« En tant que gouvernement et peuple métis, on célèbre toujours l'inclusion et la diversité. La création de ce local incarne qui on est », déclare dans un communiqué le président de la MMF,Fédération métisse du Manitoba David Chartrand.

Le local a tenu sa première réunion officielle la semaine dernière durant laquelle les membres du bureau ont été élus.

Une telle organisation était très attendue selon la secrétaire-trésorière de la Fédération, Chantal Fiola.

« Il y a plusieurs Métis bispirituels qui travaillent dans nos communautés depuis des décennies », donne-t-elle en exemple.

La présidente de ce nouveau local michif bispirituel, Nicki Ferland, explique que le comité a été créé pour s’assurer que les voix et les intérêts des principaux intéressés soient respectés sur le plan « politique, spirituel [ou encore économique] nécessaire au bien-être des Métis bispirituels ».

« Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en ce qui concerne la spiritualité et les cérémonies. On veut être capable de donner accès aux personnes bispirituelles et LGBTQ à ces connaissances », précise-t-elle.

Pour la vice-présidente, Charlotte Nolin, les personnes bispirituelles doivent encore faire preuve de courage pour s’affirmer. Elle souhaite que ce nouveau comité michif fasse de la pédagogie pour l’ensemble de la société.

« Le temps permettra d’amener des programmes pour les bispirituels. Une de nos idées c’est de pouvoir avoir du terrain pour faire des cérémonies propres aux bispirituels. Notre objectif, c’est de rejoindre tout le monde pour partager la connaissance. C’est normal d’être spirituel », précise-t-elle.

Mme Nolin souhaite que ce nouveau local soit également une ressource pour « éduquer les politiciens ».

Un sommet de deux jours de rapprochement des métis bispirituels de l’ensemble du Manitoba aura lieu en 2020. Ce dernier devrait permettre de mieux connaître et partager les besoins en ce qui concerne les ressources et les sujets à traiter.