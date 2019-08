Quel avenir pour la traverse Québec-Lévis?

La traverse Québec-Lévis arrive à la croisée des chemins. Construits en 1971, le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin seront à remplacer d'ici 2030. En plus de méditer sur une possible électrification de la flotte, la Société des traversiers du Québec (STQ) devra réévaluer l'ensemble des besoins avec l'arrivée du tramway et de l'éventuel troisième lien.