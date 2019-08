Plus d’intervention sociale pour les jeunes autochtones du nord-ouest ontarien

Le Kenora Chiefs Advisory (KCA) – un fournisseur de services sociaux et de santé pour les Premières Nations – a reçu 321 300 $ du gouvernement provincial pour contrer la toxicomanie et promouvoir la santé mentale.

L’organisme embauchera quatre nouveaux travailleurs sociaux qui aiguilleront les jeunes à risque âgés de 12 à 25 ans vers des services adaptés à leurs besoins.

Le directeur général du KCAKenora Chiefs Advisory , Joe Barnes, dit que ce financement aidera à combler certaines des lacunes qui existent actuellement dans les services dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Il s’agit d’une aide énorme pour notre modèle de prestation de services , affirme-t-il. Plus on peut soutenir nos jeunes à risque, mieux c’est.

Le financement de le KCA Kenora Chiefs Advisory s’inscrit dans le cadre d’une annonce de 5 millions de dollars du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, pour des services nouveaux et élargis de santé mentale et de toxicomanie destinés aux Autochtones , selon un communiqué de presse.

Ces 5 millions de dollars sont fantastiques , ajoute M. Barnes. Nous avons besoin de centres de traitement. Nous avons besoin de camps culturels où nous pouvons sortir les jeunes, les éduquer et les aider à travailler dans leur propre culture.

Le programme provincial de travail social auprès des jeunes autochtones avait été lancé en 2006, dans 12 quartiers torontois.

Au moment de l’annonce, le programme comptait 126 travailleurs sociaux, dont seulement 10 dans le Nord de l’Ontario, répartis entre Thunder Bay et Sudbury.