Une jeune artiste se distingue dans un festival de musique folk

La jeune artiste terre-neuvienne Maia McKeown n’a que 10 ans, mais elle parle couramment l'anglais, le français et l'espagnol, joue de cinq instruments de musique et chante.

J'ai commencé quand j'avais 3 ans [...] J'ai commencé avec le violon et après j'ai ajouté le piano, le ukulélé, la guitare et finalement le saxophone , précise-t-elle.

La fillette s’est déjà produite plusieurs fois devant le public lors de premières parties de spectacles et de festivals, ainsi qu’au musée The Rooms, dans des bars, etc.

Je joue de n'importe quel genre. Avec le violon, je joue du fiddle et de la musique classique. Et avec la guitare, je joue des chansons traditionnelles et du rock... et un peu de pop , explique la jeune artiste.

Maia McKeown Photo : Radio-Canada

Pour la première fois, Maia McKeown joue en duo au festival provincial de musique folk, à Saint-Jean.

C'est un peu stressant, mais c'est bien, au fond , souligne-t-elle en ajoutant que c’est un moyen pour elle de progresser.

J'aime la musique, j'aime faire de la musique et j'aime voir les personnes qui font de la musique , affirme Maia McKeown.

Que compte-t-elle faire plus tard? Je ne sais pas. « Une des choses que je veux faire, c'est de la biologie. Mais j'aime aussi la musique et plein d'autres choses. »

D’après un reportage de Marie Isabelle Rochon