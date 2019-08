Simulation de médecine d’urgence au cœur de la forêt du Bas-Saint-Laurent

Il est passé 19 h sur le site de la Pourvoirie Seigneurie Nicolas-Riou à Saint-Eugène-de-Ladrière.

Vingt-trois étudiants en 3e année de médecine de l'Université Laval se préparent à participer à une simulation dans le cadre de leur stage de médecine en région isolée. Ils en sont au 8e jour du stage de 10 jours.

Selon le résident en médecine d'urgence et instructeur en chef du stage en médecine à la Faculté de médecine de l'Université Laval, David Paré, l’exercice vise à recréer des situations dans lesquelles les futurs médecins ne pourraient pas appeler le 911, ou devraient attendre un bon moment avant l'arrivée d'une ambulance.

Avant même d’arriver sur le site, les étudiants rencontrent un premier obstacle. Un véhicule accidenté est arrêté sur le bord de la route et semble avoir happé une jeune femme.

Des étudiants se dirigent vers les occupants du véhicule et la victime, qui est étendue sur la route.

Ils doivent toutefois bien gérer leurs effectifs. Une partie d’entre eux ne s’attarde pas sur le site de l’accident et se dirige vers le site principal de la simulation.

Plusieurs scènes s’y déroulent simultanément. Les étudiants ignorent pour l’instant qu’ils devront secourir une quinzaine de victimes, qui sont restées prises sur le site en raison d’un orage la veille.

La simulation est l’équivalent d'un examen final pour le stage qui vaut deux crédits.

Dès leur arrivée sur le site, les étudiants entendent une dame qui se met à crier au milieu du lac; elle est en train de se noyer. Deux étudiants se dirigent vers elle en canot pendant que d’autres s’occupent de la femme qui l’accompagnait.

La dame s’agrippe au canot et le fait presque chavirer. Les deux futurs médecins doivent désamorcer la situation en la calmant.

Un peu plus loin, une femme s’est faite frappée par la foudre. Une étudiante tente de la réanimer.

La simulation apprend aux étudiants à mieux se connaître et à savoir comment ils réagissent en situation de crise. Le stage a d’ailleurs contribué à renforcer la confiance des étudiants du groupe qui commenceront bientôt leur externat.

On a tous découvert à quel point on est plus capable qu’on pense, à quel point on a un espèce d’instinct qui prend le dessus et qu’on est capable de réagir. On a tous pris beaucoup plus confiance.

Laura-Philippe Vigneault, étudiante en 3e année de médecine à l’Université Laval.