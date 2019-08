Rencontre nationale des conseils scolaires francophones à Banff

Des directions d'écoles francophones en milieu minoritaires de partout au pays sont réunies à Banff cette semaine pour discuter des enjeux de l’heure. Lundi, la communication de crise et l’accès à l’éducation en français ont retenu l’attention.

Le gouvernement conservateur de l'Alberta entend réviser le budget de tous les ministères cet automne. Les conseils scolaires de la province n’ont aucune garantie que les services aux francophones seront épargnés.

La secrétaire parlementaire à la francophonie Laila Goodridge a toutefois réitéré lundi son engagement envers la francophonie en rencontrant les 28 conseils scolaires présents à Banff. La députée de Fort McMurray-Lac La Biche y a présenté la politique albertaine de services en français, quelque 70 mesures qui visent l’épanouissement des Franco-Albertains.

Le message a été bien reçu par les acteurs du milieu. C'est le cas du directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord, Robert Lessard. « Le fait qu'elle prenne le temps de venir nous rencontrer est un signe positif. C’est un geste qui est très apprécié, mais on a hâte de voir comment ça va se concrétiser par la suite », a-t-il dit.

Se préparer aux changements climatiques

Changements climatiques obligent, les évènements météo extrêmes seront de plus de plus fréquents, et les écoles doivent s’y adapter. Dans ce contexte, les conseils scolaires francophones ont aussi échangé sur les meilleures pratiques en matière de communication de crise.

Un conseil scolaire ontarien a ainsi présenté une application mobile développée à l'interne qui permet de coordonner les actions de son personnel tout en communiquant plus efficacement avec les élèves et leurs parents.

La rencontre des directions scolaires se termine mardi.

Avec les informations d’Audrey Neveu.