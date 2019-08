Immigration : d'importants investissements étrangers sont en jeu, selon des financiers

En raison des délais d'admission trop longs, les investisseurs étrangers pourraient décider d'aller faire fructifier leur argent ailleurs, fera-t-on valoir.

La consultation publique sur le Plan d'immigration du Québec 2020-2022 s'est amorcée lundi à Québec. Un groupe d'intermédiaires financiers, dont la Financière Banque Nationale, viendra témoigner mardi pour une optimisation du programme des immigrants investisseurs, qui permet aux PME québécoises de bénéficier de capital étranger.

L'accroissement des investissements étrangers est l'une des priorités du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a également annoncé privilégier une immigration économique.

Or, le plan de la CAQ cette année est de faire passer les seuils d'immigration de 52 000 à 40 000, une réduction de 20 % dans chaque catégorie d'immigrants, le temps d'améliorer les services de francisation et d'intégration.

Le nombre de gens d'affaires, sous-catégorie de l'immigration économique, admis annuellement au Québec depuis 2017 passe donc de 4600 à 3400. Le gouvernement caquiste entend rehausser progressivement les seuils d'immigration dès l'an prochain pour revenir à 52 000 immigrants en 2022.

On encourage le gouvernement du Québec à revoir ses cibles [...] pour qu'on ait des admissions plus normales. La plus grande inquiétude que nous avons, c'est que le Québec devienne de plus en plus non compétitif.

Louis Leblanc, premier vice-président de la Financière Banque Nationale