Le tennis plus populaire que jamais au Canada

Mélodie Collard, une joueuse de tennis issue du club Tennis Outaouais Performance (TOP), n'est pas restée indifférente à la suite de la victoire de Bianca Andreescu contre Serena Williams en finale de la Coupe Rogers, dimanche dernier à Toronto.

C'est sûr que ça fait rêver, j'ai déjà joué contre Bianca en double quand j'étais vraiment jeune , se remémore l'athlète de 16 ans. Je sais qu'elle a eu le même parcours que je suis en train de faire en ce moment.

Benjamin Labrie, un autre athlète de TOPTennis Outaouais Performance , se dit lui aussi encouragé par ce qu'il a vu cette fin de semaine. Le plus grand rêve de tous les athlètes de tennis, c'est de jouer à ce niveau-là, gagner des tournois comme ça , explique-t-il.

Selon Mathieu Toupin, directeur général et entraîneur en chef chez TOPTennis Outaouais Performance , le plus récent triomphe d'Andreescu aurait même déjà généré de nouveaux adeptes au parc de l'Île de Gatineau, où s'entraînent les athlètes de TOPTennis Outaouais Performance .

Je voyais des gens arriver ce matin qui n'étaient jamais venus au parc ici et je suis convaincu qu'ils ont eu la piqûre du tennis grâce à la dernière semaine , assure M. Toupin.

Il a constaté que le tennis a fait des progrès majeurs au pays ces dernières années et que le Québec et l'Ontario disposent maintenant de tous les outils nécessaires pour développer la prochaine génération de grands champions.

Il y a 15 ans, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, bien qu'on soit encore un pays nordique comme il y a 15 ans, on réussit à développer des joueurs comme Denis, Félix et Bianca et il y a une autre série de joueurs et joueuses derrière eux, donc c'est plus que positif de voir ça.

