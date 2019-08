Madame Santé, la nouvelle vedette vidéo des services médicaux en français de la C.-B.

Elle s’appelle Madame Santé et vient à la rescousse des francophones de la Colombie-Britannique qui sont embêtés de ne pouvoir utiliser leur langue maternelle pour les services de santé. Dans une série de six vidéos intitulée Le saviez-vous?, elle leur rappelle que, justement, RésoSanté est là pour les aider.

L’initiative est née d’un partenariat entre les services francophones de l’autorité provinciale de santé (PHSA) et RésoSanté Colombie-Britannique.

Ce projet de communication souligne également le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles.

Votre santé, c’est vital. Être clair et précis en pouvant parler votre langue et expliquer vos symptômes à votre professionnel de santé, c’est nécessaire , peut-on entendre dans l’une des vidéos mises en ligne sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de PHSA en français.

Sur un ton didactique et bon enfant, ces capsules visent à mieux informer les patients francophones au sujet des programmes les aidant à naviguer en français dans les services de santé publics de la province.

La série informe les Franco-Colombiens de leurs droits linguistiques et des services à leur disposition dans la province comme le service de traduction gratuite pour les consultations médicales, ou encore le service de recherche d’un médecin ou d’un spécialiste francophone, les livres sur la santé à emprunter et les ressources téléphoniques où demander de l’aide.

Mais elle va plus loin. Dans la plus récente vidéo mise en ligne, elle exhorte les francophones à parler français à leur médecin et souhaite les responsabiliser par rapport à la communauté francophone.

L'offre et la demande actives

En demandant nos services en français, on encourage les professionnels de la santé à parler français , affirme l’un des personnages mis en scène dans la vidéo.

C’est le principe de l’offre et de la demande actives, qui pourrait se résumer en ces termes : si vous ne le faites pas pour vous, pensez à votre voisin francophone, peut-être moins habile en anglais que vous.

C'est également important que [les francophones] fassent preuve de proactivité dans la demande de services en français. C'est-à-dire qu'ils demandent leurs services, pour être sûrs que le système maintienne des services en français et que ce soit un cercle vertueux , estime Marion Mathou, coordinatrice des communications et des projets communautaires à RésoSanté Colombie-Britannique.

Dans les vidéos, Madame Santé est interprétée par Anne Stoll, la responsable des services francophones de l'Autorité provinciale de santé, lequel finance également la série.