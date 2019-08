La conseillère municipale Sophie Thiébault sera candidate du NPD

En la présentant aux médias, Alexandre Boulerice, député du NPD dans Rosemont, a salué le parcours et l’engagement de Mme Thiébault.

« Sophie est une battante. C’est quelqu’un qui va porter la voix des gens du quartier à Ottawa. Elle n’aura pas peur de parler fort », a dit M. Boulerice.

Sophie Thiébault est conseillère d’arrondissement depuis 10 ans. Elle s’est occupée de dossiers environnementaux et sociaux, notamment pour qu’il y ait davantage de transport en commun dans le plan de réaménagement de l’échangeur Turcot.

« C’est au niveau du gouvernement fédéral qu’on peut réellement changer les choses en lien avec les enjeux environnementaux », a-t-elle indiqué lors de son annonce lundi.

Au cabinet de la mairesse de Montréal Valérie Plante, on précise que Mme Thiébault ne démissionnera pas et qu'elle garde sa carte de Projet Montréal. En cas d'échec aux élections, elle pourra reprendre ses fonctions.

Cependant, elle cessera d'ici les élections de siéger au caucus de Projet Montréal et ne participera pas aux séances du conseil d'arrondissement et de la Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise, qu'elle préside.

L’investiture de Mme Thiébault, seule en lice, aura lieu le 26 août. Elle affrontera le député libéral Marc Miller aux prochaines élections.

Avec les informations de Jérôme Lebel