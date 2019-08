Les frères Boucher à l’assaut de Lethbridge

Le camp d'entraînement des Hurricanes de Lethbridge de la Ligue de hockey junior majeur de l'Ouest (WHL) s'amorce le 30 août. Si tout se passe bien, les frères Jacob et Natan Boucher de Legal y prendront part ensemble.

Jacob Boucher a 17 ans, il a été repêché par les Hurricanes au 187e rang lors du repêchage bantam en 2017. Natan, lui, aura 15 ans en septembre et il s’est en quelque sorte invité au camp des recrues des Hurricanes.

Natan Boucher s'est invité au camp des recrues des Hurricanes

En mai dernier, cinq coéquipiers du cadet des frères Boucher avec les Rangers de Fort Saskatchewan ont été sélectionnés lors du repêchage, mais pas lui. Pourtant, il avait eu quelques discussions avec un recruteur de Lethbridge, le même qui avait convaincu la formation de repêcher son frère Jacob.

J’étais un peu déçu, car je voulais vraiment me faire repêcher , admet le plus jeune des deux frères.

Natan avoue avoir connu une saison difficile. La relation entre lui et le groupe d’entraîneurs n’était pas toujours rose et même s’il a toujours joué en défense, on l’a forcé à jouer à l’attaque durant la moitié de l’année.

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, Natan a suivi le conseil de son père.

Mon père m’a dit, appelle le dg des Hurricanes et dis-lui que tu veux aller au camp. C’est ce que j’ai fait. Il m’a rappelé deux jours plus tard pour m’inviter. Natan Boucher

Celui qui se considère comme un défenseur offensif espère pouvoir impressionner suffisamment la direction des Hurricanes durant les deux jours du camp des recrues pour recevoir une invitation au camp principal.

Cette fois, c’est la bonne

Jacob, lui, a déjà son invitation en poche. Il n’a pas une place assurée au sein de la formation, mais tout semble indiquer qu’il fait partie des plans à très court terme.

En mai, les Hurricanes ont acquis les droits de l’attaquant Alex Thaker, des Broncos de Swift Current. Thaker et Jacob ont joué ensemble à Fort Saskatchewan au cours des quatre dernières saisons.

La saison dernière, en 34 parties, Thaker a récolté 37 points et Jacob 34.

Le directeur général m’a dit, Jacob, c’est pour toi qu’on a fait cet échange. Jacob Boucher

Les deux joueurs de 17 ans retrouveront à Lethbridge Noah Boyko, choix de premier tour des Hurricanes en 2017, avec qui ils ont joué durant trois saisons. Boyko a joué toute la saison dernière à Lethbridge.

Ils savent qu’on est habitué de jouer ensemble, on se connaît bien et on a une bonne chimie , ajoute l'attaquant.

L’aîné des frères prendra part à son troisième camp d’entraînement avec les Hurricanes. En 2017, il avait suffisamment impressionné l’équipe pour qu’on lui offre un contrat. Comme joueur de 15 ans, il était autorisé à jouer un maximum de cinq parties, il en avait disputé trois.

L’an passé, il avait rapidement été retranché du camp. On lui a mentionné que s’il restait avec l’équipe, il n’aurait pas la chance de jouer suffisamment et que pour son développement, c’était mieux qu’il dispute une autre saison dans les rangs midget.

Celui qui se décrit avant tout comme un excellent patineur et un fabricant de jeu sent que cette fois c’est la bonne. Je me vois bien occuper un poste au sein d’un des deux premiers trios de l’équipe , affirme-t-il, tout en ajoutant qu’il acceptera tout rôle qu’on lui confie.

Les deux frères n'ont jamais évolué au sein de la même équipe, sauf pour le plaisir. Durant l'été, ils s'entraînent avec leur père François et avec le sprinter Antoine Boussombo.

Quand ils se retrouvent ensemble sur une patinoire, pour un entraînement ou un match amical, Natan dit que les deux joueurs se complètent bien et se trouvent facilement sur la glace.

Jacob croit que si son frère réussit à convaincre les Hurricanes d'investir en lui, les deux pourraient faire partie d'une même formation lors de la saison 2021-2022. Jacob aurait alors 19 ans et Natan 17.

Jacob Boucher

Les petits joueurs, une nouvelle mode

Les deux anciens de l’École Citadelle de Legal, sont considérés comme de petits joueurs. Jacob mesure 178 cm (5’10’’) et Natan 170 cm (5’07’’), mais cela ne les a jamais empêchés de se démarquer.

Parce que je suis plus petit, je dois être plus intelligent dans les coins, mais ma taille me permet d’être rapide et cela ne m’a jamais nui. Jacob Boucher

La Ligue de l’Ouest a la réputation d’être une ligue plus « tough » que les ligues du Québec et de l’Ontario. Ses équipes aiment les joueurs au gros gabarit.

Les champions de la WHL n’ont cependant remporté aucun match face à leurs adversaires lors des quatre derniers tournois de la Coupe Memorial.

Jacob croit que les équipes de la WHL doivent changer leur philosophie sur la taille des joueurs.

Il y aura toujours de gros joueurs dans l’Ouest, mais les équipes vont devoir commencer à trouver des joueurs comme moi, plus rapides, si elles veulent rivaliser avec les deux autres ligues. Jacob Boucher

À 15 ans, Natan devrait grandir encore. Jacob a probablement atteint sa maturité, si c’est le cas, il ne s’en fait pas, des joueurs de la LNH comme Johnny Gaudreau, Brad Marchand, Alex DeBrincat, Cam Atkinson ou Brendan Gallagher, sont tous plus petits que lui et connaissent beaucoup de succès.

C’est sur que je pense à la Ligue nationale , affirme l’aîné des frères Boucher, mais avant je dois connaître une bonne saison dans le junior.

Jacob sera admissible au repêchage en juin 2020. S’il est ignoré par les 31 équipes du circuit Bettman, il pourrait toujours faire comme son frère et appeler quelques directeurs généraux pour leur offrir ses services… qui sait ce qui pourrait se produire ensuite.