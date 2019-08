Pourquoi le suicide de Jeffrey Epstein est plausible

En raison de ses liens avec des personnalités influentes, telles que la famille Clinton et le président Donald Trump, nombreux sont ceux qui refusent de croire que le millionnaire s’est véritablement suicidé dans sa cellule au centre de détention Metropolitan, à New York. Le président américain a lui-même véhiculé des théories du complot sur le réseau Twitter.

Pourtant, des études sur le suicide en milieu carcéral indiquent qu’il n’est pas rare que des accusés dans sa situation parviennent à s’enlever la vie pendant leur détention.

D’après la professeure de justice pénale Christine Tartaro, de l’Université Stockton au New Jersey, qui a étudié les suicides en milieu carcéral, cette thèse n’est pas invraisemblable.

Contrairement à ce que véhiculent plusieurs théories du complot, l’accusé n’était pas sous surveillance antisuicide au moment de sa mort. Il avait été placé sous surveillance après une première tentative de suicide le 23 juillet dernier, mais ces mesures avaient été levées six jours plus tard.

Des gardiens de prison étaient censés faire une ronde toutes les demi-heures à sa cellule, mais des sources internes ont révélé à différents médias américains que cette règle n’a pas été respectée. En outre, l’établissement de détention manquait de personnel et les gardiens qui devaient assurer sa surveillance effectuaient des heures supplémentaires au moment du décès, selon ces sources.

Pour la professeure Christine Tartaro, une visite toutes les demi-heures est loin d’être suffisante dans ce scénario.

« C’est une supervision très faible. Pour quelqu’un qui veut se suicider par pendaison, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps », observe Mme Tartaro.

Selon l’experte, quinze minutes suffisent à un détenu pour mettre son plan à exécution. Elle ajoute que dans plusieurs cas, la surveillance de détenus à risque s’effectue par l'entremise de caméras, ce qui est également inadéquat. La situation idéale avec une personne suicidaire, c’est une supervision constante en face à face , indique-t-elle.

Toutefois, peu de prisons adoptent de telles mesures. Selon une étude du Département américain de la Justice datant de 2010 (Nouvelle fenêtre) , bien que 93 % des prisons avaient en place des mesures antisuicides, seules 2 % fournissaient une surveillance constante.

Jeffrey Epstein était seul au moment des faits, car le codétenu avec qui il partageait sa cellule venait d’être transféré ailleurs.

Après sa première tentative de suicide, Jeffrey Epstein a été placé sous surveillance antisuicide durant six jours. Ce genre de mesures implique que l’accusé est isolé dans une cellule où il ne dispose pas d’accessoires pouvant lui permettre de se blesser et où il est surveillé de manière accrue.

Selon Christine Tartaro, il n’est pas rare que des détenus suicidaires tentent d’échapper à ces mesures. La surveillance antisuicide dans un centre de détention est très désagréable, c’est difficile et c’est stigmatisant. Les gens ne veulent pas se retrouver là, alors même s’ils sont suicidaires, ils vont dire le contraire pour éviter ça , explique-t-elle.

En prison, les gens à qui on demande s’ils sont suicidaires peuvent répondre non, afin de détourner l’attention d’eux, et pouvoir se suicider plus facilement par la suite.

Christine Tartaro, professeure de justice pénale, Université Stockton