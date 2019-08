Pas de service infirmier à l'Isle-aux-Grues pour une semaine

Le CLSC de l’Isle-aux-grues est fermé pour toute la semaine, faute de personnel. Le seul infirmier en poste est en congé et n’est pas remplacé, une première en 17 ans.

Jusqu’à dimanche soir prochain, les insulaires, travailleurs et visiteurs de l’île ne pourront y recevoir aucune assistance médicale, outre le transport par avion ou par traversier qui demeure.

Le maire juge la décision inacceptable .

Un cas peut très rapidement devenir précaire s’il n’y a pas de personnel de la santé sur place, en raison de notre emplacement géographique et des aléas de la météo. Que va-t-il se passer si un travailleur se blesse sur un chantier ou à la ferme? Si un touriste se blesse? Si un aîné a besoin de soins quotidiens? s’inquiète Pierre Gariépy.

Durant l’été, entre 250 et 400 personnes se trouvent à L’Isle-aux-Grues chaque jour.

Pénurie de main-d'oeuvre

Le CISSS de Chaudière-Appalaches dit avoir examiné différents scénarios , comme le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire, pour lui trouver un remplaçant, mais sans succès. Des demandes ont également été soumises à des agences privées de placements infirmiers de différentes régions, fait savoir Nathalie Paré, agente d'information.

Si nous avions remplacé [l’infirmier] par une autre infirmière qui travaille en CHSLD ou à l'urgence, nous aurions brimé les soins aux usagers , affirme-t-elle.

Elle rappelle que l’infirmier ne dispense pas de soins d’urgence et que l’isolement géographique de l’île, qui oblige le personnel à dormir sur place, complique la tâche.

Des explications que rejette le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches. Par voie de communiqué, il affirme que « ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas personne disponible pour le remplacer ».

C’est de la mauvaise gestion du personnel et des horaires. On aurait pu offrir les gardes à des volontaires ou à des infirmières en CLSC. On e peut pas tout mettre sur le dos de la pénurie de main-d’oeuvre. L’employeur essaie de faire des économies sur le dos des patients.

Le maire craint que la situation ne se reproduise. Je sens que ça peut déraper, qu’on se dise : si vous êtes capable de rester sans infirmier une semaine, vous êtes capable de rester plusieurs semaines , se préoccupe Pierre Gariépy.

Le maire affirme que depuis le printemps l'île se retrouve également à découvert lors de certains congés hebdomadaires de l'infirmier, alors qu'il était auparavant remplacé.

La Municipalité a déposé deux plaintes, une auprès du Commissaire aux plaintes du CISSS et l’autre à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Cette dernière a toutefois été rejetée, parce que l’organisation n’enquête pas sur les décisions administratives.