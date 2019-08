Des milliers de protéines inconnues à ce jour dans l’intestin

Le corps humain est, encore aujourd’hui, un monde mystérieux. À preuve, les récents travaux de la Dre Ami Bhatt et de ses collègues de l’école de médecine de l’université Stanford, en Californie, qui ont permis d’établir que les bactéries qui forment le microbiome intestinal, autrefois connu sous le nom de flore intestinale, produisent des dizaines milliers de protéines si petites qu'elles étaient passées inaperçues à ce jour.

Ami Bhatt et ses collaborateurs ont découvert que les bactéries de l'intestin humain produisent des milliers de protéines si petites qu'elles n'avaient jamais été détectées.

Presque toutes ces protéines nouvellement décrites remplissent des fonctions inconnues, ce qui fait dire aux chercheurs qu’une nouvelle frontière s’ouvre dans notre compréhension de la biologie humaine.

Les protéines nouvellement identifiées dans le microbiome intestinal appartiennent à plus de 4000 nouvelles familles biologiques. Ces dernières doivent, selon les auteurs de ces travaux, participer à divers degrés :

« Il est primordial de comprendre l'interface entre les cellules humaines et le microbiome », explique la Dre Ami Bhatt.

Les auteurs de ces travaux, publiés dans la revue Cell (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pensent que les protéines qu’ils ont découvertes pourraient bien fournir la réponse à ces questions.

Leur très petite taille, de l’ordre d’un maximum de 50 acides aminés, les rend plus susceptibles d'être secrétées à l'extérieur de la cellule que les protéines plus grandes, pensent les chercheurs.

« Si les formes et les fonctions de ces protéines peuvent être recréées en laboratoire, elles pourraient aider les chercheurs à faire progresser la compréhension scientifique des effets du microbiome sur la santé humaine », affirme la Dre Bhatt.

« Le génome bactérien est comme un livre avec de longues chaînes de lettres, dont seulement quelques-unes codent les informations nécessaires à la fabrication des protéines », explique la chercheuse.

Traditionnellement, nous identifions la présence de gènes codants pour les protéines dans le livre en recherchant des combinaisons de lettres qui indiquent les signaux "début" et "fin". Cela fonctionne bien pour les protéines de plus grande taille, mais plus la protéine est petite, moins la technique est précise.

La chercheuse Ami Bhatt