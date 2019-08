Plus de soins en oncologie offerts bientôt en Beauce

« Ces travaux vont permettre d'améliorer de façon significative l'expérience des soins des usagers », a souligné la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors de l'annonce, lundi matin en Beauce.

Le projet total est évalué à environ 10 millions de dollars, un montant qui pourrait évoluer selon les imprévus, précise la ministre. La Fondation Santé Beauce-Etchemin s’est engagée à financer le projet avec un don pouvant aller jusqu’à 3 M$.

Notre gouvernement veut que les services se donnent le plus près possible de la population, nous on agit dans ce sens-là.

Danielle McCann, ministre de la Santé