Inondation à Shediac : des résidents exaspérés en colère contre le maire

Des centaines de sacs à ordures s'entassaient le long de la rue Sébastien, à Shediac, lundi. Ils sont nombreux à avoir dû se départir de plusieurs objets qui étaient rangés au sous-sol lorsque l'eau a inondé leur maison.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, déplore la situation, mais assure que seulement quelques maisons ont été touchées et que les dégâts sont très mineurs.

C'est malheureux comme situation, j'ai parlé à quelques résidents hier soir, les gens comprenaient bien , dit-il.

Toutefois, tous les résidents de la rue Sébastien ne sont pas tout à faire d'accord avec les propos du maire.

Le maire, il n'est pas venu cogner aux portes, il n'est pas venu nous voir. Renée Durepos, résidente de Shediac

Pour Renée Durepos, c'est tout un tracas. Son conjoint et elle ont dû prendre lundi de congé pour s'entretenir avec leur compagnie d'assurances et continuer de vider leur maison.

Elle raconte que lorsque l'eau a commencé a déborder, sa famille et elle regardaient le déluge qui prenaient place à l'extérieur. Tout d'un coup, elle a pensé à son sous-sol.

Son mari est allé voir, mais tout était au sec. Il est remonté en haut, a mis une pizza au four et est redescendu ou sous-sol, pour trouver près de quatre pouces d'eau.

On pensait qu'en y lançant des serviettes on allait faire des miracles, mais même pas deux minutes après on ne se voyait même plus les pieds , dit-elle.

La mère de famille raconte qu'il n'y a commencé a avoir de l'activité dehors près de deux heures après la fin de la tempête, parce que l'eau ne bougeait pas à l'extérieur.

Des résidents mécontents

Lundi matin, des centaines de sacs poubelles attendaient les éboueurs dans la rue Sébastien.

Les gens ce matin arrêtent aux maisons ici parce qu'ils pensent qu'on fait des ventes de garage, parce qu'on est tous en train de vider nos maisons , indique Mme Durepos.

Avec les dégâts causés à sa maison et tous les articles dont ils ont dû se départir, la femme évalue les dommages à plus de 10 000 dollars. Elle attendait de savoir, plus tard lundi, ce qu'allaient couvrir ses assurances.

Mais tous les résidents n'attendent pas des bonnes nouvelles. Maxime Gallant, pour sa part, était exaspéré d'apprendre que sa compagnie d'assurance n'allait pas défrayer les coûts occasionnés par l'inondation de cette fin de semaine.

Lundi matin, à contrecoeur, il a rempli près de 50 sacs avec des vêtements, des jouets, un système de son neuf, des souvenirs... Ce sont de nombreux souvenirs dont il doit se départir.

Les vidangeurs ont eu ben de l'ouvrage Maxime Gallant, résident de Shediac

Depuis qu'il a acheté sa maison pour sa famille et lui, il y a sept ans, c'est la première fois qu'un événement du genre se produit. Il croit que la ville est au courant que c'est un endroit problématique.

C'est une subdivision neuve, une maison neuve, ça ne devrait pas arriver. Je suis sûr que la ville est au courant que c'est un problème et que ça fait longtemps que le problème est là , dit M. Gallant.

Il prévoit faire une évaluation sommaire de ses pertes et de retourner vers la municipalité pour recevoir de l'aide financière.

On paye cher de taxes dans les nouveaux quartiers résidentiels et on espère recevoir de l'aide, surtout quand ce n'est pas notre erreur , dit-il.

Il dit qu'il aurait bien aimé que la ville prenne le temps de s'informer du sort des résidents de la rue Sébastien, qui sont principalement des familles.

Quant aux propos du maire, il l'invite à venir voir les maisons de ses propres yeux avant d'indiquer que l'inondation n'a causé « que des dommages mineurs ».

