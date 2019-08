Tourisme Outaouais et Tourisme Ottawa en mode séduction

Tourisme Outaouais et Tourisme Ottawa collaborent pour faire connaître la région à plus de 130 médias touristiques internationaux dans le cadre de l’événement GoMedia Canada 2019. Des journalistes de l'Australie, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de l'Inde, du Japon, du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Angleterre et des États-Unis y participent.