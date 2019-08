Duvetnor acquiert un nouveau bateau pour élargir son offre de croisières

Le bateau de 15 mètres de long dispose de l’espace nécessaire pour accueillir 28 passagers ainsi que les membres de l’équipage.

L’embarcation a nécessité un investissement d’environ 1,2 million de dollars à Duvetnor.

Le bateau Le Renard a été construit au coût de 1,2 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Son président, Jean Bédard, explique que l’entreprise souhaitait acquérir ce bateau depuis plusieurs années. L’embarcation est plus spacieuse et elle dispose d’un moteur plus puissant que ses autres bateaux.

« Le Renard » est assez puissant pour traverser l’estuaire et prendre à son bord des touristes de la rive nord pour leur offrir de visiter les îles au large de Rivière-du-Loup.

L'intérieur du bateau Le Renard peut accueillir 28 passagers. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Duvetnor projette aussi d’offrir une expérience de croisières de plusieurs jours sur le fleuve pendant laquelle des visiteurs pourraient dormir sur l’île aux Lièvres.

On reste cinq nuits, six jours et durant ce séjour-là, il y a au moins trois excursions majeures qui vous amènent à découvrir le fjord, qui vous amènent à découvrir la région de Tadoussac, l’île aux Basques, Bergeronnes, et qui vous amènent à découvrir la partie intérieure de l’estuaire , explique Jean Bédard.

L’objectif est notamment de rendre les croisières de l’entreprise accessibles aux congressistes de passage dans la région.

Des sorties scolaires sur le fleuve pourraient aussi être offertes.

Le projet de port pour croisiéristes toujours sur la table

Selon les intervenants réunis pour le dévoilement du Renard, le projet de port pour croisiéristes est toujours dans l’air à Rivière-du-Loup.

Ce projet, parrainé par Croisières AML et Duvetnor, doit permettre de réaménager l’ensemble du bassin de la marina.

Un quai de la marina de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’objectif est d’accroître la liberté dont disposent les deux entreprises dans leur offre de croisières à Rivière-du-Loup et ailleurs dans la région.

Ce projet est toujours étudié par la Ville.

On avance très bien dans le projet du carrefour maritime. [...] On travaille ça, mais vous dire les dates, je ne m’avancerais pas pour le moment , soutient la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

De son côté, le porte-parole de la Société Duvetnor souhaite voir des annonces au sujet du port pour croisiéristes d’ici un mois ou deux.

Avec les informations de Patrick Bergeron