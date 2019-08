Alerte d’évacuation dans le secteur de Morley Creek de la région de Central Kootenay

L’alerte touche des foyers entre Sitkum Creek et Kokanee Creek, au nord-est de Nelson.

L'inondation est survenue après que la pluie eut entraîné le débordement du ruisseau Morley.

[Le débordement du ruisseau] a déplacé un tas de sédiments , explique Chris Johnson, un porte-parole du district régional de Central Kootenay.

De la boue et des débris, des branches et des roches, ont alors été entraînés par les sédiments et répandus le long de routes et de propriétés avoisinantes.