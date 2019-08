Baseball : Il y a 25 ans, la grève des joueurs brisait le rêve des Expos

Nul ne sait véritablement si les Expos de Montréal auraient remporté le championnat en 1994, mais une chose demeure certaine, l’équipe jouait alors la meilleure saison de son histoire.

Avec 74 victoires et 40 défaites, les Expos affichaient le meilleur dossier des majeures. À l’intérieur de leur division, la formation montréalaise devançait de six matchs leur ennemi juré, les Braves d’Atlanta. Elle trônait au sommet de la ligue pour les parties gagnées à l’étranger avec un total de 42 victoires.

Cette année-là, les Darrin Fletcher, Ken Hill, Marquis Grissom, Moises Alou et Wil Cordero obtenaient une participation au match des étoiles.

Alors que les Expos venaient de remporter 20 de leurs 23 derniers matchs, le conflit éclate, au grand dam des partisans.

La demande d’instauration d’un plafond salariale par les propriétaires amène les joueurs à débrayer.

Les supporters devront faire le deuil de voir jouer leurs « amours » en série mondiale.

Le 12 août 1994 au Téléjournal Midi, le journaliste André Bédard assiste à l’abrupte fin de saison des Expos.

Il recueille les commentaires à l’arrivée des joueurs à l’aéroport de Dorval. Les athlètes viennent alors de jouer leur dernier match à Pittsburgh. Bien que les tensions soient vives entre joueurs et propriétaires, l’optimisme est toujours présent.

En 1994, le baseball majeur en est à son quatrième conflit de travail depuis 1972.

Au départ, les joueurs avaient confiance que le conflit se règle à l’intérieur de quelques jours :

Ça pourrait dépasser deux semaines. On ne sait plus.

Mais après 34 jours de grève, devant l’impasse, le commissaire Bud Selig décide d’annuler la saison.

Comme l’explique le journaliste Claude Desbiens au Téléjournal du 14 septembre 1994, les négociations sur le plafond salarial et sur le partage des revenus n'avançaient plus.

Les amateurs et les publicitaires se désintéressaient.

Plus ça avançait, plus ça se détériorait. On aurait eu des assistances pour les matchs de saison et même d’après saison qui aurait pu être très gênantes.

Claude Brochu, président des Expos