Mission accomplie pour Osisko en lumière

Jason Derulo, vedette internationale, a transformé la presqu'île du lac Osisko de Rouyn-Noranda en piste de danse à ciel ouvert en clôture de l'événement. Flanqué de cinq danseurs et danseuses, il a enchaîné ses succès comme Wiggle, Want to Want Me et plusieurs autres.

Pour le spectacle, Osisko en lumière a même dû commander de l'équipement technique supplémentaire pour répondre aux exigences techniques de l'artiste.

Jason Derulo était attendu avec impatience par la foule, certains sont même arrivés deux heures avant l'ouverture du site pour s'assurer de la meilleure place devant la scène.

Laurence Nerbonne et Mathew James ont assuré les premières parties de la soirée sous le soleil de fin de journée.

Embûches

Cette soirée clôturait une année parsemée d’embûches pour Osisko en lumière. D'abord, une première annonce de dévoilement de programmation a dû être repoussée faute d'avoir toutes les confirmations en main.

Pour faire patienter les festivaliers, l'organisation a dévoilé qu'Éric Lapointe sera l'une des têtes d'affiches du festival. Plusieurs semaines plus tard, la programmation quasi complète a été dévoilée avec comme tête d'affiche Jason Derulo.

Ce n'était pas la dernière difficulté à laquelle allait faire face Osisko en lumière : deux jours avant l'événement, Éric Lapointe annule sa présence au festival pour des raisons de santé. Ce sont les Trois accords qui ont le mandat de remplacé le rocker.

Mission accomplie

Ce changement de dernière minute n'a pas paru lors de la première soirée du festival. Le groupe 2 Frères et les Trois accords ont rempli le site d'Osisko en lumière et ont enchaîné les succès toute la soirée, au grand plaisir des gens présents.

Vendredi aura été la soirée la plus difficile pour l'organisation alors que la pluie et le froid ont eu un impact au guichet. Mais pas sur la scène où les Vulgaires Machins et Against Me se sont produit au grand plaisir de leur amateur présent.