Le NPD veut rouvrir les urgences de Concordia et de Seven Oaks

Wab Kinew maintient son angle d’attaque en amont des élections provinciales prévues pour le 10 septembre.

Il affirme vouloir « réparer les dégâts causés par Brian Pallister » lors du remaniement du système de santé.

« Cette élection est au sujet du système de santé. M. Pallister et ses députés n’ont pas écouté les manifestations et les personnes qui se sont exprimées. On s’engage à faire plus et mieux pour les soins de santé », insiste-t-il.

Le NPD compte donc rouvrir les services d’urgences des hôpitaux de Concordia et de Seven Oaks avec un budget de 8 millions de dollars par an réparti équitablement entre les deux services.

Toutefois Wab Kinew reconnaît que le retour des urgences ne sera pas immédiat.

« On ne les rouvrira que lorsque que cela sera sur de le faire. On va travailler avec les infirmières. Ne vous trompez pas, cela prendra du temps de défaire les dommages créés par M. Pallister », prévient-il.

Avant la fin de la première année, le chef du NPD veut aussi ajouter cinq lits de soins de courte durée dans les hôpitaux de la province et prévoit d’en ajouter davantage par la suite.

Il ne précise pas néanmoins où ces lits pourraient être installés. Il explique vouloir en discuter avec le personnel de santé pour répondre aux besoins de façon adéquate.

« On écoute le personnel de santé. Il nous faut faire une pause et réparer le système de santé. Les infirmières et les médecins sont les vrais experts », conclut-il.