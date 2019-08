La rue des Grandes-Fourches Nord fermée à compter de jeudi

La deuxième phase du projet durera au moins huit semaines et permettra la réfection des infrastructures souterraines et de la chaussée. La circulation locale sera permise seulement entre la rue King Ouest et la bretelle d'accès à la rue Frontenac.

Les commerces demeurent ouverts pendant les travaux. Des entrées temporaires seront aménagées aux abords des stationnements, dont celui de la Maison du cinéma.

Où il pourrait y avoir des impacts, tout est pris en considératioin. Tous les commercants ont bien collaboré avec Commerce Sherbrooke. Il y a eu des avis et l'ensemble des commerçants ont bien accueilli les actions préventives. On croit qu'il n'y aura pas d'impact , affirme Michel Cyr du service des infrastructures urbaines à la Ville.

Après ce chantier majeur, les travaux se déplaceront sur la rue Meadow.