Femme brûlée vive : l'accusé demeure détenu

Frej Haj Messouad, cet homme soupçonné d’avoir mis le feu à son ex-conjointe, a comparu officiellement devant le tribunal, lundi matin. Il est accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves. La femme de 27 ans, qui a été brûlée sur 50 % de son corps, repose toujours à l'hôpital dans un état critique.

L’homme de 39 ans n'a pas pris la parole lors de sa courte comparution. Il avait déjà comparu par voie téléphonique depuis la centrale de police Victoria, dimanche matin, pour les mêmes accusations.

La Couronne s’est opposée, lundi, à sa remise en liberté pour s'assurer de sa présence devant le tribunal et assurer la protection du public en raison de la nature et de la gravité des accusations , a expliqué l'avocate de la poursuite, Me Sabrina Lambert-Michel.

La Cour a interdit à Frej Haj Messouad de communiquer avec la victime et les membres de sa famille pour la suite des procédures judiciaires.

L’homme est défendu par l’aide juridique. Il est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Son dossier reviendra en cour vendredi pour fixer la date de l’audience sur remise en liberté .

La police ouvre une enquête interne

Le Service de police de la Ville de Québec a ouvert une enquête interne sur l’utilisation d’un extincteur par un des constables qui a escorté Frej Haj Messouad.

Sur les images captées par les médias lors du transfert de l’accusé du poste de police vers un centre de détention, on voit l'un des agents tenir un extincteur dans ses bras, alors que son collègue esquisse un sourire.

Les affaires internes et normes professionnelles ont été saisies du dossier, donc il y a enquête qui est faite pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident mais, pour l’instant, il est beaucoup trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit , affirme le porte-parole du service de police, Étienne Doyon.

La Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec a défendu dimanche le comportement de ses agents, qualifié par certains commentateurs de geste de mauvais goût.

Après avoir parlé aux policiers concernés, le syndicat estime que les agents ont pris la décision de trimbaler l'extincteur par mesure de sécurité.

Ne pouvant ignorer la possibilité que des gens se soient rassemblés pour faire subir à l'accusé le même sort qui a été réservé à son ex-conjointe, les policiers à la détention ont demandé aux policiers d'apporter un extincteur , a expliqué la Fraternité par voie de communiqué.