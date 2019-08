Feu vert à un recours collectif contre Montréal pour profilage racial

Selon Jacky-Éric Salvant, un avocat pour la Ligue des Noirs du Québec qui a intenté la poursuite, il s'agit d'une décision « historique ».

En entrevue avec CBC, il a soutenu que la démarche avait « ouvert la porte » à des changements au sein du SPVM.

Le plaignant principal est Alexandre Lamontagne, un homme d'origine haïtienne qui affirme avoir été détenu par erreur en août 2017.

Le juge André Prévost, de la Cour supérieure, a approuvé la suite des procédures dans une décision rendue le 7 août dernier.

Ce recours collectif est ouvert à toute personne qui, des suites d'une « intervention proactive », a été stoppé, arrêté ou détenu sans justification et a fait l'objet de profilage racial, ou dont les droits garantis par la Charte ont été violés.

Ceux qui ont subi de la violence physique de la part de la police entre le 14 août 2017 et le 11 janvier 2019 sont aussi admissibles, tout comme ceux qui ont subi une agression non physique entre le 11 juillet 2018 et le 11 janvier 2019.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, la Ligue des Noirs du Québec affirme que la poursuite aidera à réduire le nombre de cas d'« abus de pouvoir et de profilage racial ».

Quiconque estimant être admissible peut déposer une plainte aux bureaux de la Ligue, ou encore par téléphone.

Voilà longtemps que le profilage racial est un problème au sein du SPVM.

Dans un plan stratégique rendu public en décembre dernier, la police a promis de suivre les dossiers impliquant du profilage, de mieux former ses agents, de multiplier les contacts avec les communautés et d'embaucher davantage de membres de minorités culturelles.

Un porte-parole du SPVM a indiqué qu'il n'y aurait pas de commentaires sur le recours collectif, puisque le dossier se trouve devant les tribunaux.