Du financement pour le transport en commun à l’Île-du-Prince-Édouard

Les trois paliers de gouvernement annoncent leur appui financier à l’achat de véhicules pour les services de transport en commun T3 Transit et Pat and the Elephant.

Le fédéral, le provincial et trois municipalités de la région de la capitale comptent investir plus de 5,2 millions de dollars. L’argent va servir à l’achat de six nouveaux autobus et de deux nouveaux minibus pour l'entreprise T3 Transit ainsi qu’au remplacement de cinq fourgonnettes adaptées du service Pat and the Elephant.

La part du fédéral s’élève à 2 008 066 $ et celle de la province à 1 673 221 $. Les villes de Charlottetown, Cornwallis et Stratford promettent pour leur part 1 574 265 $.

Le propriétaire de T3 Transit, Mike Cassidy, dit être encouragé par l’aide offerte par les gouvernements. Cela va appuyer la croissance du service et la satisfaction de la clientèle, ajoute-t-il.

Avec des renseignements de Cody MacKay, de CBC